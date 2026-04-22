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10&Lotto: in Sicilia vincite per 28mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 21 aprile sorride alla Sicilia, con tre vincite complessive da 28mila euro. A Catania e Palermo sono stati centrati due premi da 10mila euro ciascuno,

22 Aprile 2026

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Il concorso del 10&Lotto del 21 aprile sorride alla Sicilia, con tre vincite complessive da 28mila euro. A Catania e Palermo sono stati centrati due premi da 10mila euro ciascuno, rispettivamente grazie a un 7 Extra e a un 8, mentre a Vittoria, in provincia di Ragusa, arrivano 8mila euro con un 7 Oro.

In evidenza la vincita più alta del concorso: 20mila euro vinti a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, grazie a un 8 Doppio Oro. Seguono due vincite da 15mila euro ciascuna: una a Roma, con un 7 Doppio Oro, e una a Masera, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con un 6 Doppio Oro.

Doppia vincita anche per la Puglia, con protagonista la provincia di Lecce: a Sardò centrati 12.500 euro grazie a un 6 Oro, mentre a Nardò si festeggiano 12mila euro con un 6 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,26 miliardi da inizio anno.

 

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