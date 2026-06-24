10&Lotto: in Puglia vinti 57.500 euro

L’estrazione del 10&Lotto del 23 giugno sorride alla Puglia, che mette a segno una doppia vincita per un totale di 57.500 euro. A Bari è stato centrato un premio da 50mila euro grazie a un 9 Oro, mentre ad Altamura, in provincia di Bari, un 6 Oro regala 7.500 euro.
Festeggia anche la Sardegna: a Nulvi, in provincia di Sassari, è stata realizzata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.
In evidenza anche la Sicilia, dove a Palermo sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro. La Basilicata, invece, festeggia i 20mila euro conquistati a Senise, in provincia di Potenza, grazie a un 9.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, portando a 1,9 miliardi di euro il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026.