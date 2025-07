10&Lotto: in Puglia realizzate vincite per 120mila euro

Con l’estrazione del 10&Lotto di martedì 8 luglio, la Puglia festeggia tre importanti vincite: a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, sono stati vinti 50mila euro con un ‘nove’ Oro, a Monopoli, in provincia di Bari, un ‘sei’ ha fruttato 40mila euro, mentre a Ugento, in provincia di Lecce, un ‘otto’ Oro ha portato a una vincita da 30mila euro.

Anche l’Abruzzo si distingue con un totale di 57.500 euro vinti, di cui 50mila euro a Sant’Valentino in Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara, grazie a un ‘nove’ Oro, e 7.500 euro a Lanciano, in provincia di Chieti, con un ‘sei’ Doppio Oro.

Da segnalare anche la provincia di Milano, dove sono stati distribuiti complessivamente 34.800 euro: a Cerro Maggiore sono stati vinti 18mila euro con un ‘sette’ Doppio Oro, mentre a Sesto San Giovanni si registrano due vincite, una da 10.500 euro con un ‘due’ Oro e una da 6.300 euro con un ‘uno’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale complessivo da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

