10&lotto: in provincia di Salerno arriva un ‘nove’ Oro da 50mila euro

Il 10&lotto di sabato, 1 luglio, premia Atena Lucana, in provincia di Salerno, con un ‘nove’ Oro che vale 50mila euro, a Campi Salentina, in provincia di Lecce, arrivano invece

Il 10&lotto di sabato, 1 luglio, premia Atena Lucana, in provincia di Salerno, con un ‘nove’ Oro che vale 50mila euro, a Campi Salentina, in provincia di Lecce, arrivano invece 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro. A completare il podio delle vincite piu’ importanti Ercolano, in provincia di Napoli, che festeggia un ‘quattro’ Doppio Oro per il valore di 8mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 21,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.948 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi