10&Lotto: in provincia di Como vinti 100mila euro

La fortuna premia la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì, 5 maggio. In particolare ad Appiano Gentile, in provincia di Como, dove sono stati vinti ben 100mila euro grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro. A Milano invece vanno 10mila euro con un ‘sette’ Oro, infine a Rescaldina, ancora nel milanese, un ‘sei’ Doppio Oro frutta 6mila euro.

Premi anche in Sicilia dove si registra un doppio colpo da 50mila euro ciascuno per Sciacca, in provincia di Agrigento, grazie a due ‘nove’ Oro, a cui si aggiunge una vincita da 10mila euro per Messina con un ‘otto’.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.

