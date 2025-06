10&Lotto: in provincia di Bolzano vinti 100mila euro

Con l’ultima estrazione del 10&Lotto del 26 giugno, è la provincia di Bolzano a festeggiare la vincita più alta. A Ora, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un “nove” con l’opzione Doppio Oro, portando a casa un premio da ben 100.000 euro.

La fortuna ha poi fatto tappa anche in Calabria, dove a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, un altro “nove” ha fruttato una vincita da 20.000 euro.

Premi anche per la Lombardia, dove si segnalano due vincite. La più sostanziosa è stata registrata a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un “otto” con opzione Extra ha premiato il giocatore con 12.505 euro. A Milano, invece, un “otto” con opzione Oro ha regalato 5.000 euro, confermando che la fortuna, questa volta, ha deciso di essere generosa su più fronti.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

