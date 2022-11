10&Lotto: in Piemonte vinti 60mila euro

Il concorso del 10&Lotto di martedì, 15 novembre, premia il Piemonte con due belle vincite, la piu’ alta a Venaria Reale, in provincia di Torino, dove è stato centrato un ‘nove’ Oro da 50mila euro, l’altra a Nichelino, sempre in provincia di Torino, che si è aggiudicata un premio da 10mila euro grazie ad un ‘cinque’ Doppio Oro.

In questa estrazione festeggia anche la Puglia dove sono state messe a segno due vincite da 15mila euro ciascuno, una per Gioia del Colle, in provincia di Bari, grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro, l’altra a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, con un ‘otto’ in modalità “frequente”.

Una doppia vincita anche a Corigliano Rossano (CS), una da 8mila euro grazie ad un ‘sette’ Oro, l’altra da 6mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 28,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3,2 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi