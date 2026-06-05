10&Lotto: in Piemonte ralizzate vincite per 29mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 4 giugno premia soprattutto il Piemonte, che totalizza vincite per 29mila euro. Ad Alpignano, in provincia di Torino, sono stati centrati 20mila euro grazie a

Il concorso del 10&Lotto del 4 giugno premia soprattutto il Piemonte, che totalizza vincite per 29mila euro. Ad Alpignano, in provincia di Torino, sono stati centrati 20mila euro grazie a un “8” Doppio Oro, mentre nel capoluogo piemontese una giocata ha regalato 9mila euro con un “3”.

Sorride anche la Lombardia, dove le vincite complessive ammontano a 27.500 euro. In provincia di Milano, a Magenta, un “7” Doppio Oro ha fruttato 15mila euro, mentre a Senago un “6” Oro ha regalato 12.500 euro.

In evidenza anche la Sicilia, che porta a casa complessivamente 15mila euro grazie alla doppietta realizzata ad Adrano, in provincia di Catania. Nella località etnea sono state infatti centrate due vincite da 7.500 euro ciascuna, entrambe ottenute con un “6” Oro.

Completano il quadro delle vincite principali i 7.500 euro vinti a Carpi, in provincia di Modena , i 6mila euro conquistati a Venezia, i 5.625 euro vinti ad Aprilia, in provincia di Latina, e altri 5.625 euro centrati a Isernia.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 12,39 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio dell’anno a 1,73 miliardi di euro.

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