10&Lotto: in Lombardia vinti 52mila euro

21 Maggio 2026 - 10:56
Il concorso del 10&Lotto del 19 maggio sorride alla Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per 52mila euro. A Milano doppio colpo da 20mila euro ciascuno, ottenuti entrambi grazie
Il concorso del 10&Lotto del 19 maggio sorride alla Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per 52mila euro. A Milano doppio colpo da 20mila euro ciascuno, ottenuti entrambi grazie a un “6”, mentre a Chiari, in provincia di Brescia, sono stati vinti 12mila euro con un “6 Doppio Oro”.
La fortuna fa tappa anche in Campania: a Cancello ed Arnone, nel Casertano, un “4 Doppio Oro” regala una vincita da 16mila euro, a cui si aggiungono i 7.500 euro conquistati a Salerno grazie a un “6 Oro”. Da segnalare inoltre il “7 Doppio Oro” centrato a Taranto, che ha fruttato un premio da 20mila euro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 27,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 1,56 miliardi di euro.
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