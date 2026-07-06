10&Lotto: in Lombardia vincite per oltre 45mila euro

I concorsi del 10&Lotto di venerdì 3 e sabato 4 luglio premiano soprattutto la Lombardia, che registra il totale più alto di vincite, alla regione vanno infatti 45.500 euro tra le due giornate.

A Milano sono stati vinti 10mila euro grazie a un 8, mentre a Suzzara, in provincia di Mantova, arrivano 9mila euro con un 3. A Chiavenna, in provincia di Sondrio, si registrano 5mila euro con un 7 Oro. Nel concorso di sabato 4 luglio, a Binasco, in provincia di Milano, sono stati vinti 6mila euro con un 6 Doppio Oro, stessa cifra anche a Morbegno, in provincia di Sondrio. A Bresso, nel Milanese, sono stati centrati 5mila euro con un 6 Oro, mentre a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, la vincita è stata di 4.500 euro con un 3.

Segue il Piemonte, con un totale di vincite per 30mila euro. A Torino si registrano due premi: 20mila euro grazie a un 9, vincita questa la piu’ alta di giornata, e 5mila euro con una vincita Extra. Si aggiungono ulteriori 5mila euro vinti a Moncalieri, in provincia di Torino, con un 8 Doppio Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 13,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

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