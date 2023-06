10&Lotto, in Lombardia vincite per oltre 26mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 17 giugno, premia il Lazio, a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, si registra la vincita piu’ alta del concorso del 20 giugno, di

Il concorso del 10&Lotto del 17 giugno, premia il Lazio, a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, si registra la vincita piu’ alta del concorso del 20 giugno, di 12.500 euro con un ‘sei’ Oro, a Roma invece arriva un ‘sette’ Oro da 5.000 euro.

La Lombardia premiata con una serie di vincite, la piu’ importante a Milano, con un ‘due’ da 12.060 euro, a Segrate, in provincia di Milano, si festeggiano 8.000 euro grazie ad un ‘quattro’ Doppio Oro, mentre per Cabiate, in provincia di Como, la vincita ammonta a 6.000 euro grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,6 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.842 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi