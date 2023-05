10&Lotto: in Lombardia vincite per 150mila euro

Il 10&Lotto di sabato, 27 maggio, premia Crema, in provincia di Cremona, con la vincita piu’ alta dell’estrazione che ammonta a ben 100mila euro grazie ad un ‘nove’. Continuano le vincite per la Lombardia, si festeggia ad Erba, in provincia di Como, un ‘otto’ Doppio Oro da 30mila euro, mentre per Milano arriva un ‘nove’ da 20mila euro. Sul podio dei premi piu’ importanti anche Aragona, in provincia di Agrigento, con un ‘nove’ Oro da 50mila euro.



Da segnalare anche la doppia vincita su Roma, una da 8mila euro, l’altra da oltre 6mila euro, a cui si aggiunge il premio aggiudicato a Civitavecchia (RM) per la cifra di 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 21 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.604 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi