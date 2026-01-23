Newsletter

23 Gennaio 2026 - 10:25

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro

Lombardia grande protagonista grazie al 10&Lotto del 22 gennaio, con vincite totali per il valore di 138mila euro. A Castelcovati, in provincia di Brescia, è stata realizzata una vincita da

23 Gennaio 2026

Share the post "10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro"

Stampa pagina

Lombardia grande protagonista grazie al 10&Lotto del 22 gennaio, con vincite totali per il valore di 138mila euro. A Castelcovati, in provincia di Brescia, è stata realizzata una vincita da 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. A Venegano Inferiore, in provincia di Varese, un 9 ha regalato 20mila euro, seguiti dai 10mila euro vinti a Chiavenna, in provincia di Sondrio, e dagli 8mila euro andati a Calcinato, ancora in provincia di Brescia.

La vincita più alta del concorso si registra però in Calabria: ben 120mila euro sono stati centrati a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a un 9.

Doppia vincita per il Veneto: 40mila euro vinti ad Alleghe, in provincia di Belluno, con un 9, mentre 20mila euro sono stati assegnati ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 24,1 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 257,8 milioni di euro.

 

PressGiochi

 

Leggi anche

10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro

Lotto: in provincia di Bologna realizzata una vincita per oltre 47mila euro

Danimarca, a novembre 2025 il gioco online ha generato 767 mln di DKK

Crescere oltre il retail. Mattia Nicelli (Aircash) e Riccardo Sozzi (Romagna Giochi): online, pagamenti e omnicanalità al centro delle strategie degli operatori – Videointervista

Black list ADM, oscurati 172 siti di gioco illegale e un sito ripristinato

Paesi Bassi, Ksa impone a Hillside un’indicazione vincolante per rafforzare l’obbligo di tutela dei giocatori

UIF, piano strategico 2026 – 2028: gioco d’azzardo tra le minacce abbastanza significative

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

Olanda, la KSA rafforza i controlli sul gioco d’azzardo: piano d’azione più incisivo per il 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy