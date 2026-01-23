10&Lotto: in Lombardia vincite per 138mila euro

Lombardia grande protagonista grazie al 10&Lotto del 22 gennaio, con vincite totali per il valore di 138mila euro. A Castelcovati, in provincia di Brescia, è stata realizzata una vincita da

Lombardia grande protagonista grazie al 10&Lotto del 22 gennaio, con vincite totali per il valore di 138mila euro. A Castelcovati, in provincia di Brescia, è stata realizzata una vincita da 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. A Venegano Inferiore, in provincia di Varese, un 9 ha regalato 20mila euro, seguiti dai 10mila euro vinti a Chiavenna, in provincia di Sondrio, e dagli 8mila euro andati a Calcinato, ancora in provincia di Brescia.

La vincita più alta del concorso si registra però in Calabria: ben 120mila euro sono stati centrati a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a un 9.

Doppia vincita per il Veneto: 40mila euro vinti ad Alleghe, in provincia di Belluno, con un 9, mentre 20mila euro sono stati assegnati ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 24,1 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 257,8 milioni di euro.

PressGiochi