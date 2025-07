10&Lotto: in Lombardia realizzate vincite complessive per 105mila euro

I concorsi del 10&Lotto del 4 e 5 luglio premiano la Lombardia, protagonista con numerose vincite. A Milano, spicca un premio da 60mila euro grazie a un “otto” Oro, a cui si aggiungono 20mila euro vinti con un “nove” nell’estrazione di sabato e 10mila euro ottenuti in quella di venerdì. Completa il quadro lombardo una vincita da 15mila euro a Magherno, in provincia di Pavia.

Premi significativi anche nel Lazio: a Roma centrati 50mila euro con un “nove” Oro, oltre a un’ulteriore vincita da 6mila euro. A San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, un giocatore ha incassato 10mila euro con un “sette” Doppio Oro.

Anche la Puglia si distingue: a Monteiasi, in provincia di Taranto, vinti 50mila euro con un “nove” Oro, mentre a Lecce sono stati assegnati 10mila euro.

Campania in evidenza con premi complessivi superiori a 44mila euro: a Napoli vinti 20mila euro con un “nove”, mentre a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, si registrano quattro vincite: una da 6.500 euro e tre da 6mila euro ciascuna.

Da segnalare una doppietta vincente nelle Marche: a Falerone, in provincia di Fermo, centrati 25mila euro, e a Porto Recanati, in provincia di Macerata, vinti altri 15mila euro, per un totale di 40mila euro.

In Veneto, la vincita più alta del concorso di sabato è stata registrata a Venezia, con un premio da 26mila euro.

Complessivamente, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

