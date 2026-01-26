10&Lotto: in Lombardia premi per 25mila euro

Sorride la Lombardia dopo l’estrazione del 10&Lotto del 24 gennaio. A Parabiago, in provincia di Milano, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 7 Doppio Oro. Alla festa lombarda si aggiungono anche i 5mila euro centrati a Sondrio, ancora una volta con un 7 Doppio Oro.
Fortunato anche il Friuli-Venezia Giulia, con una vincita da 13mila euro realizzata a Tolmezzo, in provincia di Udine, grazie a un 3 Oro.
Premi anche nel Lazio, dove le vincite complessive raggiungono 12.800 euro. A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, sono stati centrati 7.800 euro con un 6 Oro, mentre a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, sono stati vinti 5mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.
Doppia vincita per la Puglia: a Massafra, in provincia di Taranto, è stato realizzato un colpo da 7.500 euro con un 6 Oro, a cui si aggiungono i 5mila euro vinti a Miggiano, in provincia di Lecce, con un 8 Oro.
Doppio colpo anche in Piemonte, con 6.930 euro vinti a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, grazie a un 5 Oro, e 6mila euro centrati a Cuneo con un 6 Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 14,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 286 milioni di euro dall’inizio dell’anno.