10&Lotto: Lombardia fortunata con vincite per 106mila euro

L’ ultimo concorso del 10&Lotto del 16 dicembre, premia Cantu’, in provincia di Como, con una vincita da 100mila euro, grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro. Per la Lombardia si registra anche un’ altra vincita, ad Arcene, in provincia di Bergamo, arriva un ‘sei’ Doppio Oro da 6mila euro.

Doppia vincita anche per il Lazio, a Roma sono stati vinti 10mila euro con un ‘sei’, a San Cesareo, in provincia di Roma, si festeggia invece un ‘sette’ Oro da 8mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 13,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.673 mld dall’inizio dell’anno.

