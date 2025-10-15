Newsletter

15 Ottobre 2025 - 14:33

10&Lotto: in Lombardia doppia vincita da 150mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 14 ottobre, registra una doppia vincita in Lombardia, in particolare il colpo messo a segno a Monza, in provincia di Monza e Brianza, ben 100mila

15 Ottobre 2025

Il concorso del 10&Lotto del 14 ottobre, registra una doppia vincita in Lombardia, in particolare il colpo messo a segno a Monza, in provincia di Monza e Brianza, ben 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro, a cui si aggiungono i 50mila euro andati a Predore, in provincia di Bergamo, con un 9 Oro.

Doppia vincita anche per la Sardegna con i 50mila euro vinti a Baunei, in provincia di Nuoro, grazie a un 9 Oro, e i 15mila euro festeggiati a Pula, in provincia di Cagliari, grazie ad un 7 Doppio Oro.

Altre vincite rilevanti si registrano a Ortona, in provincia di Chieti, 25mila euro con un 7 Oro, per Gravina in Puglia, in provincia di Bari, la vincita da ritirare ammonta a 20mila euro per effetto di 8 numeri Extra, altri 20mila euro sono per Ribera, in provincia di Agrigento, con un 9.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno.

 

PressGiochi

10&Lotto: in Lombardia doppia vincita da 150mila euro

