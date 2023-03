10&Lotto: in Campania vincite per 110mila euro

L’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 21 marzo, vede premiato San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, con 90mila euro per effetto di un ‘otto’ Oro. Per la Campania si

L’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 21 marzo, vede premiato San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, con 90mila euro per effetto di un ‘otto’ Oro. Per la Campania si aggiunge un’alta vincita che premia ancora la provincia di Napoli, in particolare San Giorgio a Cremano, dove arrivano 20mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

Tra le vincite piu’ importanti da segnalare anche Santa Maria Hoe’, in provincia di Lecco, che festeggia i 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro a cio si aggiungono i 10mila euro arrivati a Milano grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

50mila euro premiano anche la Sicilia, in particolare Gela, in provincia di Caltanissetta, che con un ‘nove’ Oro si piazza tra le vincite piu’ alte di quest’ultima estrazione.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 27,6 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 891 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi