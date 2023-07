10&Lotto: in Campania vincite per oltre 62mila euro

Il 10&lotto del 4 luglio premia la Campania, la vincita piu’ alta di questa estrazione si registra infatti a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove si festeggiano i 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, a Forino, sempre in provincia di Avellino, la cifra vinta è di 20mila euro grazie ad un ‘nove’ mentre per Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, un ‘sei’ Oro fa vincere ad un fortunato giocatore ben 12.500 euro.

Da segnalare anche le due vincite realizzate in Lombardia, 20mila euro per Cusano Milanino, i provincia di Milano, 10mila euro per Cassolnovo, in provincia di Pavia.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 28 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.976 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi