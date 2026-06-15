Newsletter

15 Giugno 2026 - 12:05

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: in Campania vincite per 48mila euro

I concorsi del 10&Lotto di venerdì 12 e sabato 13 giugno hanno distribuito numerosi premi in Campania per un totale complessivo di 48mila euro. La vincita più alta della regione

15 Giugno 2026

Share the post "10&Lotto: in Campania vincite per 48mila euro"

Stampa pagina

I concorsi del 10&Lotto di venerdì 12 e sabato 13 giugno hanno distribuito numerosi premi in Campania per un totale complessivo di 48mila euro. La vincita più alta della regione è stata centrata a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove 6 Numeri Extra hanno regalato 20mila euro. Festa anche a Napoli, dove un 5 Doppio Oro ha fruttato 10mila euro.

Completano il bilancio regionale due vincite da 6mila euro ciascuna: la prima a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, grazie a un 7 Oro, la seconda a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con un 6 Doppio Oro.

Da segnalare inoltre un’altra vincita centrata nel concorso di venerdì 12 giugno: a Scafati, in provincia di Salerno, un 6 Doppio Oro ha regalato 6mila euro.

Il concorso di sabato 13 giugno ha premiato anche la Lombardia con 39.500 euro. A Milano è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Castenedolo, in provincia di Brescia, un 4 Oro ha portato una vincita da 13.500 euro. A Cerro al Lambro, nella Città Metropolitana di Milano, un 6 Doppio Oro ha invece fatto vincere 6mila euro.

Da evidenziare anche la vincita realizzata in Emilia-Romagna, dove a Sissa Trecasali, in provincia di Parma, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 8.

Nel concorso di venerdì 12 giugno, invece, la vincita più alta della giornata è stata registrata nel Lazio: a Terracina, in provincia di Latina, un 9 ha regalato 21mila euro. Alla vincita si aggiungono i 6mila euro centrati a Sora, in provincia di Frosinone, grazie a un 6 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente 12,4 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2025 a oltre 1,8 miliardi di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

SuperEnalotto,“SuperEstrazione”: cercasi 25 vincitori dei 200 premi garantiti da 20.000€ ciascuno assegnati nel concorso n. 55 del 4 aprile

SBC Summit Americas. La Grutta (Octavian Digital): “Occasione strategica per sviluppare nuove partnership”

Il gioco minorile a Napoli: fattori d’influenza e leve per il contrasto

Formula 1 – Antonelli sempre favorito per il Mondiale ma Hamilton si avvicina: l’ottavo titolo dell’inglese a 6,00 su Sisal.it

Pubblicità al gioco online illegale, Virkkunen(Ce):“In corso verifiche sugli app store per limitare l’accesso dei minori alle app di gioco”

La Slovacchia sottopone tutte le licenze di gioco d’azzardo a un controllo di conformità in vista della Coppa del Mondo 2026

Palermo, blitz antimafia: scoperta una rete di raccolta illegale di scommesse sportive

Padova, sospese le licenze di tre sale VLT per assenza del personale autorizzato

Lotto: Campania in festa con vincite per oltre 90mila euro

Spagna, notificato in Commissione europea il regolamento generale del gioco dell’Aragona

Gioco online, approvato il progetto di legge francese in Ce

Paesi Bassi, Ksa richiama TOTO Online per violazione del divieto di utilizzo di testimonial

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter