10&Lotto: in Campania vincite per 48mila euro

I concorsi del 10&Lotto di venerdì 12 e sabato 13 giugno hanno distribuito numerosi premi in Campania per un totale complessivo di 48mila euro. La vincita più alta della regione

I concorsi del 10&Lotto di venerdì 12 e sabato 13 giugno hanno distribuito numerosi premi in Campania per un totale complessivo di 48mila euro. La vincita più alta della regione è stata centrata a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove 6 Numeri Extra hanno regalato 20mila euro. Festa anche a Napoli, dove un 5 Doppio Oro ha fruttato 10mila euro.

Completano il bilancio regionale due vincite da 6mila euro ciascuna: la prima a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, grazie a un 7 Oro, la seconda a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con un 6 Doppio Oro.

Da segnalare inoltre un’altra vincita centrata nel concorso di venerdì 12 giugno: a Scafati, in provincia di Salerno, un 6 Doppio Oro ha regalato 6mila euro.

Il concorso di sabato 13 giugno ha premiato anche la Lombardia con 39.500 euro. A Milano è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Castenedolo, in provincia di Brescia, un 4 Oro ha portato una vincita da 13.500 euro. A Cerro al Lambro, nella Città Metropolitana di Milano, un 6 Doppio Oro ha invece fatto vincere 6mila euro.

Da evidenziare anche la vincita realizzata in Emilia-Romagna, dove a Sissa Trecasali, in provincia di Parma, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 8.

Nel concorso di venerdì 12 giugno, invece, la vincita più alta della giornata è stata registrata nel Lazio: a Terracina, in provincia di Latina, un 9 ha regalato 21mila euro. Alla vincita si aggiungono i 6mila euro centrati a Sora, in provincia di Frosinone, grazie a un 6 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente 12,4 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2025 a oltre 1,8 miliardi di euro.

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