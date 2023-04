10&Lotto: in Campania vincite per 125mila euro

Il 10&Lotto di giovedì, 13 aprile, premia Lacedonia, in provincia di Avellino, dove è stato centrato un ‘nove’ da 100mila euro a cui si aggiungono i 25mila euro di Aversa,

Il 10&Lotto di giovedì, 13 aprile, premia Lacedonia, in provincia di Avellino, dove è stato centrato un ‘nove’ da 100mila euro a cui si aggiungono i 25mila euro di Aversa, in provincia di Caserta, grazie a un ‘otto’ Oro.

Premiata anche la Calabria, a Corigliano Rossano, provincia di Cosenza va il secondo premio piu’ alto di questa estrazione, ben 40mila euro grazie a nove numeri centrati su dieci giocat, a cui si aggiungono due premi da 20mila euro ciascuno, entrambi grazie ad un ‘nove’, per Reggio Calabria e per San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 24,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.142 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi