10&Lotto: in Abruzzo vincite per oltre 61mila euro

20 Febbraio 2026 - 17:34
Il concorso del 10&Lotto di giovedì 19 febbraio premia con una bella vincita da 50mila euro Roccaraso, in provincia de L’Aquila, grazie a un 9 Oro. A questa si aggiungono gli 11.250 euro andati a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, grazie a un 6 Oro.
All’Emilia Romagna sono andati 30mila euro, in particolare a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, che mette a segno la vincita grazie a un 8 Oro.
Doppietta per la Puglia con i 25mila euro destinati a Castellaneta, in provincia di Taranto, grazie a un 8 Oro, mentre a Brindisi la vincita ammonta a 8.820 euro frutto di un 1 Oro.
Doppia vincita anche per il Friuli Venezia Giulia con due premi da 10mila euro ciascuno per Monfalcone in provincia di Gorizia e per Aviano in provincia di Pordenone, rispettivamente grazie a un 6 Oro e a un 7 Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 584,9 milioni da inizio anno.
PressGiochi