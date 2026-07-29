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10&Lotto: in Abruzzo vincite per 65mila euro

L’Abruzzo sorride con il 10&Lotto. Nel concorso di martedì 28 luglio la regione mette a segno vincite per un totale di 65mila euro. A Lucoli, in provincia dell’Aquila, è stato

29 Luglio 2026

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L’Abruzzo sorride con il 10&Lotto. Nel concorso di martedì 28 luglio la regione mette a segno vincite per un totale di 65mila euro. A Lucoli, in provincia dell’Aquila, è stato centrato il premio più alto della giornata: 50mila euro grazie a un 7 Oro. A Giulianova, in provincia di Teramo, un 7 Doppio Oro ha invece regalato una vincita da 15mila euro.

In evidenza anche l’Emilia-Romagna, a Comacchio, in provincia di Ferrara, sono stati vinti 30mila euro grazie a un 8 Oro.

Doppia vincita per la Lombardia, che totalizza 29mila euro: a Milano un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, un 6 Doppio Oro ha fruttato 9mila euro.

Doppietta anche per le Marche, che festeggiano vincite complessive per 28mila euro. A Senigallia, in provincia di Ancona, un 9 ha regalato 20mila euro, mentre a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, un 7 ha consentito di portare a casa 8mila euro.

Anche la Sicilia registra due vincite, per un totale di 27mila euro: a Comiso, in provincia di Ragusa, un 7 Doppio Oro ha fruttato 15mila euro, mentre a Militello in Val di Catania, nel Catanese, un 6 Doppio Oro ha regalato 12mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 25,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite erogate dall’inizio del 2026 a 2,291 miliardi di euro.

 

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