25 Agosto 2025 - 23:34

10&Lotto: il Veneto festeggia una vincita da 52mila euro

Con il concorso del 10&Lotto del 22 agosto, è il Veneto a festeggiare grazie a una ricca vincita registrata a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, dove un fortunato giocatore

25 Agosto 2025

Con il concorso del 10&Lotto del 22 agosto, è il Veneto a festeggiare grazie a una ricca vincita registrata a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, dove un fortunato giocatore ha centrato un “nove” Oro che gli ha fruttato ben 52mila euro.

Anche il Lazio si è distinto nei concorsi del 22 e 23 agosto, con premi per un totale di 39.200 euro. A Roma, in particolare, sono stati vinti due premi: uno da 20mila euro con un “9” e un altro da 5.200 euro grazie a un “7” Doppio Oro. La fortuna ha poi baciato Cave, in provincia di Roma, dove un “7” Oro ha regalato una vincita da 5mila euro. Stesso importo vinto anche a Monterosi, in provincia di Viterbo, con un altro “7” Doppio Oro. A Capena, sempre in provincia di Roma, un “7” ha infine fruttato 4mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 10,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi assegnati da inizio anno a oltre 2,55 miliardi di euro.

 

PressGiochi

