10&Lotto: il Veneto esulta con 51mila euro complessivi

Il concorso del 10&Lotto del 15 maggio premia il Veneto con la vincita piu’ alta di giornata per Venezia, 26mila euro gfrutto di un ‘tre’ Oro, segue Santa Giustina, in provincia di Belluno con un ‘sette’ Doppio Oro da 15mila euro, a Val di Zolo, ancora nel bellunese si festeggiano i 10mila euro grazie ad un ‘sei’ Extra.

Doppia vincita per la Campania, con i 22.500 euro destinati a Monte di Procida, in provincia di Napoli, grazie ad un ‘se’ Oro, a cui si aggiungono i 20mila euro di Castelcivita, in provincia di Salerno, gtazie ad un ‘otto’ Doppio Oro.

Doppietta anche in Calabria dove si registra una vincita per Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza,15mila euro con un ‘sette’ Oro e un colpo da 14mila euro a Crotone grazie ad un ‘cinque’.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,53 miliardi da inizio anno.

PressGiochi