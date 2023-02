10&Lotto: il Piemonte premiato con una serie di vincite per oltre 57mila euro

L’ultimo concorso del 10&Lotto di sabato, 18 febbraio, premia il Piemonte con una serie di vincite, a Pinerolo, in provincia di Torino, arriva un ‘sei’ Doppio Oro da 30mila euro, seguito da un ‘nove’ da 20mila euro messo a segno a Torino, mentre None (TO) viene premiata con un ‘otto’ Oro da 7.500 euro. La vincita piu’ alta di questa estrazione premia Odolo, in provincia di Brescia, con 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro e Bari con un ‘nove’ Oro da 50mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 24,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 548 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi