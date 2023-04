10&Lotto: il Lazio premiato con vincite per 62mila euro

Nel concorso di giovedì, 20 aprile, del 10&Lotto, premiatissimo il Lazio con una serie di vincite. La piu’ alta si registra a Terracina, in provincia di Latina, per il valore

Nel concorso di giovedì, 20 aprile, del 10&Lotto, premiatissimo il Lazio con una serie di vincite. La piu’ alta si registra a Terracina, in provincia di Latina, per il valore di 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, a Roma poi sono state centrate due vincite da 13mila euro, una con un 1 Extra, l’altra con un ‘tre’ Oro, ancora un altro premio per la capitale da oltre 6mila euro grazie ad un 1 Extra.

La vincita piu’ alta del concorso va a Torino con un ‘sette’ Oro da 50mila euro, mentre per Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, si festeggiano i 15mila euro con un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 22,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.218 mld dall’inizio dell’anno.

