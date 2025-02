10&Lotto: il Lazio premiato con oltre 34mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 20 febbraio, fa sorridere il Lazio con vincite complessive per il valore di 34.500 euro. In particolare Frosinone, registra una vincita con un ‘nove’

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 20 febbraio, fa sorridere il Lazio con vincite complessive per il valore di 34.500 euro. In particolare Frosinone, registra una vincita con un ‘nove’ da 20mila euro, Civitavecchia, in provincia di Roma, esulta per un ‘sette’ Doppio Oro da 7.500 euro, a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, il premio da incassare è di 7mila euro con un ‘sei’ Doppio Oro.

Si registrano due vincite per la Calabria, Cutro, in provincia di Crotone, viene premiato con 10mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, 6.250 euro premiano invece un fortunato giocatore di Castrovillari, in provincia di Cosenza, per effetto di un ‘sei’ Oro.

Doppietta anche in Campania condue vittorie per Napoli, la piu’ alta da 7.500 euro ottenuta grazie ad un ‘sei’ Oro, l’altra da 6.300 euro con un ‘uno’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 581,2 milioni da inizio anno.

PressGiochi