10&Lotto: il concorso di sabato premia Olbia con 30mila euro

Il 10&Lotto del 19 luglio premia Olbia con la vincita più alta di giornata: 30mila euro grazie a un “otto” Oro.

Fortunata anche la Basilicata: a Stigliano, in provincia di Matera, un giocatore esulta per 20mila euro centrati con un “nove”. Stessa cifra vinta anche in Sicilia e Friuli Venezia Giulia: a Ragalna, in provincia di Catania, con un “nove” e a Maniago, in provincia di Pordenone, con un “nove” Doppio Oro.

Da segnalare anche una doppietta in Piemonte: a Bra, in provincia di Cuneo, sono stati vinti 6mila euro con un “sei” Doppio Oro, mentre a Torino si festeggiano 5mila euro grazie a un “otto”.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 11,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio 2025 a circa 2,20 miliardi di euro.

