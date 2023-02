10&Lotto: Girifalco (CZ) festeggia una vincita da 50mila euro

L’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 14 febbraio, premia la Calabria, a Girifalco in provincia di Catanzaro, vinti 50mila euro per effetto di un ‘nove’ Oro, segue Milano con due

L’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 14 febbraio, premia la Calabria, a Girifalco in provincia di Catanzaro, vinti 50mila euro per effetto di un ‘nove’ Oro, segue Milano con due vincite, la piu alta da 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, la seconda da 12.500 euro per effetto di un ‘sette’ Doppio Oro.

Festeggia anche la Toscana, a Prato un fortunato giocatore viene premiato con un ‘otto’ Doppio Oro da 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 28,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 500 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi