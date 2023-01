10&Lotto: Genova e Milano premiate entrambe con 50mila euro ciascuno

Nel concorso del 10&Lotto del 19 gennaio, Genova e Milano festeggiano entrambe un ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno. Per Milano doppia vincita in quanto si aggiudica anche 20mila euro

Nel concorso del 10&Lotto del 19 gennaio, Genova e Milano festeggiano entrambe un ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno. Per Milano doppia vincita in quanto si aggiudica anche 20mila euro grazie ad un ‘nove’ realizzato in modalità “frequente”, seguono i 30mila euro che premiano Nettuno, in provincia di Roma, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, arrivano 20mila euro grazi ad un ‘quattro’ Doppio Oro. Da segnalare anche la doppia vincita da 13mila euro realizzata ad Irsina, in provincia di Matera.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 22,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 211 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi