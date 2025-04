10&Lotto: festa in Lombardia con 61mila euro vinti

Il 10&Lotto del 15 aprile registra la vincita più alta del concorso realizzata a Modica, in provincia di Ragusa, con un ‘otto’ Doppio Oro da 40mila euro, segue Roma con

Il 10&Lotto del 15 aprile registra la vincita più alta del concorso realizzata a Modica, in provincia di Ragusa, con un ‘otto’ Doppio Oro da 40mila euro, segue Roma con i 32mila euro frutto di un ‘sei’ Doppio Oro.

Il concorso vede premiatissima la Lombardia con vincite complessive per 61mila euro. Due premi da 20mila euro ciascuno sono destinati a Sondrio e a Milano, rispettivamente realizzate con un ‘otto’ Doppio Oro e un ‘nove’. A Rho, ancora nel milanese, sono stati vinti 11mila euro grazie ad un ‘sette’ Oro, per Castelpusterlengo, in provincia di Lodi, arrivano 10mila euro con un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.

