10&Lotto: festa a Sant’Agata di Militello (ME), vinti 2,5 milioni di euro

La Sicilia festeggia grazie all’estrazione del 10&Lotto del 4 marzo. Una maxi vincita da 2,5 milioni di euro ha premiato Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, grazie a un

La Sicilia festeggia grazie all’estrazione del 10&Lotto del 4 marzo. Una maxi vincita da 2,5 milioni di euro ha premiato Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, grazie a un “dieci” Oro.

Sempre in provincia di Messina, un’altra vincita da 10mila euro è stata registrata a Milazzo con un “otto”.

La fortuna ha baciato anche il Lazio, con vincite complessive per 150mila euro. A Ronciglione, in provincia di Viterbo, è stato centrato un colpo da 100mila euro con un “nove” Doppio Oro, mentre a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, la vincita ammonta a 50mila euro grazie a un “nove” Oro.

Anche la Lombardia celebra due vincite: a Motta Visconti, in provincia di Milano, sono stati vinti 50mila euro con un “nove” Oro, mentre a Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia, un “sei” Doppio Oro ha fruttato 9mila euro. A Bergamo, invece, sono stati vinti 8mila euro con un “tre” Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 36,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo del 2025 a oltre 726 milioni di euro.

PressGiochi