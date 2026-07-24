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10&Lotto, doppio colpo nelle Marche: vinti 70mila euro

Il 10&Lotto premia le Marche con un bottino complessivo di 70mila euro nell’estrazione del 23 luglio. La vincita più alta arriva da Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, dove

24 Luglio 2026

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Il 10&Lotto premia le Marche con un bottino complessivo di 70mila euro nell’estrazione del 23 luglio. La vincita più alta arriva da Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un 9 Oro assegna un premio da 50mila euro. Festa anche a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un 8 regala a un fortunato giocatore, 20mila euro.

Anche la Lombardia festeggia grazie a tre vincite che complessivamente raggiungono la cifra di23.250 euro. A Sirtori, in provincia di Lecco, un 4 Doppio Oro premia un giocatore con 10mila euro; a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, un 6 Oro regala 6.750 euro, mentre a Milano un 3 Oro vale una vincita da 6.500 euro.

Da segnalare, infine, due premi da 10mila euro ciascuno: a Verona un 7 Oro regala una vincita da 10mila euro, mentre un altro premio dello stesso importo viene centrato a Ostuni, in provincia di Brindisi.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 2,24 miliardi di euro.

 

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