Newsletter

01 Luglio 2026 - 10:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: doppio colpo da 50mila euro in Puglia e Lombardia

Premiate la Puglia e la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 30 giugno. Due vincite da 50mila euro ciascuna sono state centrate a Statte, in provincia di Taranto, e

01 Luglio 2026

Share the post "10&Lotto: doppio colpo da 50mila euro in Puglia e Lombardia"

Stampa pagina

Premiate la Puglia e la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 30 giugno. Due vincite da 50mila euro ciascuna sono state centrate a Statte, in provincia di Taranto, e a Milano, entrambe grazie a un 9 Oro.

Sorride anche la Calabria, dove ad Amantea, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9. Nel Lazio, invece, un fortunato giocatore di Roma ha portato a casa 15mila euro centrando un 7 Doppio Oro.

Da segnalare anche la doppia vincita in Campania: a Capua, in provincia di Caserta, sono stati vinti 8mila euro grazie a un 7, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, un 1 Oro ha regalato una vincita da 6.300 euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 23,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate da inizio anno a 2 miliardi di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lotto: la Campania protagonista con vincite per oltre 105mila euro

SuperEnalotto. È un’impiegata la titolare della vincita da oltre 73 mila euro realizzata il 16 maggio ad Agnadello (CR)

UK, il BGC si oppone alla proposta di raddoppiare la Machine Games Duty

Regno Unito, il DCMS pubblica gli esiti della consultazione sul finanziamento della Gambling Commission

SuperEnalotto, realizzata a Roma una vincita da oltre 182 mila euro

Innovazione tecnologica, ricerca e formazione avanzata: firmato accordo di collaborazione tra ADM e Università Degli Studi Roma Tre

Futures: a Roma il confronto sui futuri possibili dell’impresa tra innovazione e responsabilità

Innovation Days Unisa, il gioco pubblico protagonista del dialogo tra Università e imprese

Danimarca: nel 2025 il GGR complessivo ha raggiunto 11,5 mld di corone danesi

Grecia, denunciati 18 influencer che promuovevano piattaforme di gioco senza licenza

Svizzera, poker clandestino in un circolo culturale: scattano sequestri e denuncia

L’Inghilterra vede gli ottavi trascinata da Kane: inglesi avanti contro la Repubblica Democratica del Congo, a 1,27 su Sisal.it

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter