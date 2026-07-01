10&Lotto: doppio colpo da 50mila euro in Puglia e Lombardia

01 Luglio 2026 - 10:14
Premiate la Puglia e la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 30 giugno. Due vincite da 50mila euro ciascuna sono state centrate a Statte, in provincia di Taranto, e
Premiate la Puglia e la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 30 giugno. Due vincite da 50mila euro ciascuna sono state centrate a Statte, in provincia di Taranto, e a Milano, entrambe grazie a un 9 Oro.
Sorride anche la Calabria, dove ad Amantea, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9. Nel Lazio, invece, un fortunato giocatore di Roma ha portato a casa 15mila euro centrando un 7 Doppio Oro.
Da segnalare anche la doppia vincita in Campania: a Capua, in provincia di Caserta, sono stati vinti 8mila euro grazie a un 7, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, un 1 Oro ha regalato una vincita da 6.300 euro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 23,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate da inizio anno a 2 miliardi di euro.
PressGiochi