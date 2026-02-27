Newsletter

27 Febbraio 2026

10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro in Campania

27 Febbraio 2026

Campania protagonista assoluta nel concorso del 10&Lotto del 26 febbraio. A Ischia e a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, sono stati centrati due premi da 100mila euro ciascuno, entrambi ottenuti grazie a un “9”.

Tra le vincite di rilievo spiccano anche i 50mila euro conquistati a San Costantino Albanese, in provincia di Potenza, grazie a un “9 Oro”. A Suzzara, in provincia di Mantova, sono stati invece realizzati quattro premi da 9mila euro ciascuno, tutti centrati con un “3”.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a sfiorare i 660 milioni di euro.

 

