10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro in Campania

27 Febbraio 2026 - 15:58
Campania protagonista assoluta nel concorso del 10&Lotto del 26 febbraio. A Ischia e a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, sono stati centrati due premi da 100mila euro ciascuno, entrambi ottenuti grazie a un “9”.
Tra le vincite di rilievo spiccano anche i 50mila euro conquistati a San Costantino Albanese, in provincia di Potenza, grazie a un “9 Oro”. A Suzzara, in provincia di Mantova, sono stati invece realizzati quattro premi da 9mila euro ciascuno, tutti centrati con un “3”.
Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a sfiorare i 660 milioni di euro.
