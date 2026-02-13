10&Lotto: colpo da 50mila euro per Napoli

Il 10&Lotto del 12 febbraio fa esultare Napoli, dove è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. Sul podio segue Milano, con 27mila euro conquistati

Il 10&Lotto del 12 febbraio fa esultare Napoli, dove è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. Sul podio segue Milano, con 27mila euro conquistati grazie a un 6 Oro.

La fortuna fa tappa anche in Sicilia, dove si registrano tre vincite: a Messina sono stati vinti 20mila euro con un 9, ad Assoro, in provincia di Enna, 15mila euro grazie a un 7 Doppio Oro, mentre a Vittoria, in provincia di Ragusa, un 7 Oro regala 10mila euro.

Da segnalare inoltre due vincite da 8.820 euro ciascuna a Brindisi. Festa anche nel Lazio: a Latina sono stati vinti 7.501 euro con sette numeri Extra, mentre a Roma un 3 Oro vale 7mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente 23,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 503,7 milioni di euro.

PressGiochi