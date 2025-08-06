10&Lotto, centrata a Milano vincita da 100mila euro

Nella giornata di ieri, 5 agosto, il 10&Lotto ha premiato un fortunato giocatore di Milano con una vincita da 100mila euro: con una giocata da 3 euro sono stati centrati

Nella giornata di ieri, 5 agosto, il 10&Lotto ha premiato un fortunato giocatore di Milano con una vincita da 100mila euro: con una giocata da 3 euro sono stati centrati 9 dei 10 numeri giocati.

Il 10&Lotto ha regalato anche due vincite da 30mila euro ciascuna, una a Gioiosa Marea (ME) e una a Perano (CH). Il 10&Lotto, nella sola giornata di ieri, ha distribuito vincite per 29,6 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 2,38 miliardi di euro.

Anche il Lotto ha portato fortuna: a Veroli (FR) è stato centrato un terno da 22.500 euro sulla ruota di Roma; sempre sulla ruota di Roma, un giocatore di Montecassino ha realizzato una vincita da 22.550 euro.

Nella sola giornata di martedì sono state registrate complessivamente 169mila giocate vincenti, per un totale di 3,9 milioni di euro distribuiti.

Dall’inizio dell’anno, il montepremi complessivo del Lotto ha raggiunto quota 790 milioni di euro.

Tra i numeri più attesi figurano ancora il 26 e il 49 sulla ruota di Firenze, e il 74 su quella di Milano.