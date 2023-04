10&Lotto: Castelpetroso (IS) e Altavilla Vicentina (VI) premiate con 20mila euro ciascuno

Due ‘nove’ da 20mila euro ciascuno sono il premio piu’ alto nell’ultima estrazione del 10&Lotto di sabato, 1 aprile. Ad essere premiate sono Castelpetroso, in provincia di Isernia, e Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza.

Premiato anche il Lazio con una vincita per Monterotondo, in provincia di Roma, da 7.500 euro grazie ad un ‘sei’ Oro a cui si aggiunge Sora, in provincia di Frosinone, dove si festeggiano i 6mila euro grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro.

La Lombardia sorride per una serie di vincite per un totale di 18mila euro. Ad essere premiate Monguzzo, in provincia di Como, Varese e Busnago, entrambe in provincia di Monza e Brianza, tutte con un ‘sei’ Doppio Oro da 6mila euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 24 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.013 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi