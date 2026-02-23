Newsletter

23 Febbraio 2026 - 12:37

10&Lotto: ad Aulla (MC) vinti 80mila euro con un 6

23 Febbraio 2026

La fortuna premia la Toscana con l’estrazione del 10&Lotto del 21 febbraio. Ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara, sono stati vinti 80mila euro grazie a un 6.

Nel concorso di venerdì si registra una doppia vincita in Lombardia: a Milano sono stati vinti 15mila euro con un 7 Doppio Oro, la vincita più alta della giornata, mentre a Brescia il premio ammonta a 5mila euro.

Si aggiungono, inoltre, due vincite realizzate nel concorso di sabato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza: una da 13mila euro e l’altra da 7mila euro, ottenute rispettivamente con un 3 e con un 2 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 610,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

 

PressGiochi

