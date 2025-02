10&Lotto: ad Altivole (TV) vincite complessive per 90mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 27 febbraio fa esultare il Veneto con sei vincite da 15mila euro ciascuna per Altivole, in provincia di Treviso, centrando per tutte un ‘quattro’ Oro.

La Sicilia esulta per il premio piu’ alto di tutta l’estrazione, 40mila euro frutto di una vincita Extra sono destinati a Milazzo, seguono poi i 21mila euro di Ispica, in provincia di Ragusa, ottenuti grazie ad un ‘nove’ e i 20mila euro vinti a Giarre, in provincia di Catania, ancora con un ‘nove’.

Da segnalare anche un ‘altra vincita da 20mila euro per Sestri Levante, in provincia di Genova, grazie ad un ‘sette ‘Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 662,3 milioni di euro da inizio anno.

PressGiochi