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10&Lotto, Abruzzo protagonista: 50mila euro a Città Sant’Angelo

L’Abruzzo protagonista nell’estrazione del 10&Lotto del 26 marzo: a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, è stata realizzata la vincita più alta di giornata, pari a 50mila euro, grazie a

27 Marzo 2026

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L’Abruzzo protagonista nell’estrazione del 10&Lotto del 26 marzo: a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, è stata realizzata la vincita più alta di giornata, pari a 50mila euro, grazie a un 9 Doppio Oro.
Festeggia anche la Toscana, con 20mila euro vinti a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, grazie a un 8 Doppio Oro. Stessa cifra e stessa modalità di vincita anche a Roma. Sempre da 20mila euro la vincita registrata a Locorotondo, in provincia di Bari, con un 9. La Puglia festeggia inoltre una seconda vincita: a Giovinazzo, in provincia di Bari, sono stati vinti 15mila euro grazie a un 7 Doppio Oro.

In evidenza anche la Lombardia, con due vincite per un totale di 20mila euro: 10mila euro a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, grazie a un 8 Oro, e altri 10mila euro a Milano con un 6 Doppio Oro.

Da segnalare, infine, due premi da 10mila euro ciascuno centrati a Nichelino, in provincia di Torino.

Complessivamente, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 22,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 975 milioni di euro.

 

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