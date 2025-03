10&Lotto: a Venezia vinti 116mila euro

Nel concorso del 10&lotto del 28 marzo, premiata Venezia con una serie di vincite: la piu’ alta per il valore di ben 100mila euro grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro,

Nel concorso del 10&lotto del 28 marzo, premiata Venezia con una serie di vincite: la piu’ alta per il valore di ben 100mila euro grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro, segue una doppia vincita da 8mila euro ciascuno grazie a due ‘due’ Doppio Oro, portato così a un totale vincite di 116 mila euro per la città.

Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, che festeggia un ‘otto’ Doppio Oro da 20miola euro.

Il concorso del 29 marzo vede premiata la città di Milano, 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro, si aggiungono due premi da 15mila euro ciascuno per Verdello, in provincia di Bergamo e per Rozzano, nel milanese, entrambe realizzate con un ‘sette’ Doppio Oro.

Da segnalare anche la vincita per l’Emilia Romagna dove si registra un colpo da 25mila euro destinato alla città di Ferriere, in provincia di Piacenza, grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro da inizio anno.

PressGiochi