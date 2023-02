10&Lotto: a Trecastagni (CT) vinti 100mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di martedì, 31 gennaio, premiata Trecastagni, in provincia di Catania, con un ‘otto’ Doppio Oro dal valore di ben 100mila euro, a seguito tre ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno per Castelfiorito (FI), Borghetto di Borbera (AL) e Brugherio (MB) mentre per la Lombardia messe a segno due vincite, la piu’ importante a Milano da 30mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro, l’altra a Sesto San Giovanni (MI) per la cifra di 10.400 euro grazie all’opzione “Gong”.

Da segnalare anche le vincite per la Puglia, Bitonto (BA) e Latiano (BR) premiate entrambe con 20mila euro, mentre a Cisternino vanno 12.500 euro grazie ad un ‘sei’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 27,4 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 341 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi