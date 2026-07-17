Newsletter

17 Luglio 2026 - 12:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto, a Santarcangelo di Romagna (RN) colpo da 50mila euro

L’Emilia-Romagna festeggia la vincita più alta del concorso del 10&Lotto di mercoledì 16 luglio. A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, un fortunato giocatore ha centrato 50mila euro grazie

17 Luglio 2026

Share the post "10&Lotto, a Santarcangelo di Romagna (RN) colpo da 50mila euro"

Stampa pagina

L’Emilia-Romagna festeggia la vincita più alta del concorso del 10&Lotto di mercoledì 16 luglio. A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, un fortunato giocatore ha centrato 50mila euro grazie a un 9 Oro, il premio più elevato della giornata.

Sorride anche la Lombardia, che totalizza vincite per 19.500 euro. A Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, sono stati vinti 7.500 euro con un 6 Oro. A questi si aggiungono due premi da 6mila euro ciascuno centrati in provincia di Varese: il primo a Ternate con un 5 Doppio Oro, il secondo a Busto Arsizio grazie a un 6 Doppio Oro.

Tra le vincite di rilievo anche quella di Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone, dove un 6 Doppio Oro ha regalato a un fortunato giocatore 15mila euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio dell’anno a 2,17 miliardi di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Capitanio (Agcom): “Corte Ue dà ragione all’Italia: Google responsabile per la pubblicità del gioco online su YouTube”

Betsson.sport celebra il debutto mondiale del nuovo away kit dell’inter al fanatics fest di new york

Ferrara, il Questore approva una nuova tabella dei giochi proibiti

SBC Summit punta sui mercati emergenti: Africa ed Estremo Oriente al centro dell’edizione 2026

Messi, Yamal e l’ultima notte del calcio: perché la finale dei Mondiali 2026 è già storia?

Betsson, ricavi record a 310,2 mln di euro nel secondo trimestre del 2026

Lotto: in Campania vincite per oltre 157mila euro

UK, al via una consultazione pubblica sul divieto di sponsorizzazioni per gli operatori di gioco non autorizzati

Malta, MGA avverte sui siti web che si spacciano per operatori di gioco autorizzati

Saranno famosi: Banijay Gaming

SuperEnalotto, realizzata a Roma vincita da oltre 683 mila euro

Francia, via libera in Ce al progetto di legge sulla gestione dei dati del gioco online

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter