10&Lotto, a Santarcangelo di Romagna (RN) colpo da 50mila euro

17 Luglio 2026 - 12:00
L’Emilia-Romagna festeggia la vincita più alta del concorso del 10&Lotto di mercoledì 16 luglio. A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, un fortunato giocatore ha centrato 50mila euro grazie
L’Emilia-Romagna festeggia la vincita più alta del concorso del 10&Lotto di mercoledì 16 luglio. A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, un fortunato giocatore ha centrato 50mila euro grazie a un 9 Oro, il premio più elevato della giornata.
Sorride anche la Lombardia, che totalizza vincite per 19.500 euro. A Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, sono stati vinti 7.500 euro con un 6 Oro. A questi si aggiungono due premi da 6mila euro ciascuno centrati in provincia di Varese: il primo a Ternate con un 5 Doppio Oro, il secondo a Busto Arsizio grazie a un 6 Doppio Oro.
Tra le vincite di rilievo anche quella di Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone, dove un 6 Doppio Oro ha regalato a un fortunato giocatore 15mila euro.
Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio dell’anno a 2,17 miliardi di euro.
PressGiochi
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