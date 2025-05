10&Lotto: a Salerno vinti 100mila euro

Campania protagonista nei concorsi del 10eLotto del 2 e 3 maggio, con vincite importanti in entrambe le giornate. A Salerno sono stati vinti ben 100mila euro grazie a un ‘nove’

Campania protagonista nei concorsi del 10eLotto del 2 e 3 maggio, con vincite importanti in entrambe le giornate. A Salerno sono stati vinti ben 100mila euro grazie a un ‘nove’ Doppio Oro, mentre a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, la vincita ammonta a 18mila euro, realizzata con un ‘sei’ Doppio Oro.

Anche Venezia è stata premiata in entrambe le estrazioni: il 2 maggio ha centrato una vincita da 26mila euro con un ‘tre’ Oro, mentre il giorno successivo, 3 maggio, ha registrato una vincita da 5mila euro con un ‘due’ Oro.

Spiccano inoltre i 25mila euro vinti a Crotone, in Calabria, grazie a un ‘cinque’ Doppio Oro.

In Emilia-Romagna si segnalano tre vincite: due da 10mila euro ciascuna a Reggio Emilia e Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, e una da 6mila euro a Pieve di Cento, in provincia di Bologna.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 13,3 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 1,39 miliardi di euro.

