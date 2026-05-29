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10&Lotto: a Roma vinti 110mila euro

La fortuna sorride al Lazio nell’ultima estrazione del 10&Lotto del 28 maggio. A Roma sono stati centrati premi complessivi per 110mila euro: la vincita più alta arriva grazie a un

29 Maggio 2026

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La fortuna sorride al Lazio nell’ultima estrazione del 10&Lotto del 28 maggio. A Roma sono stati centrati premi complessivi per 110mila euro: la vincita più alta arriva grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro, a cui si aggiungono altri 10mila euro ottenuti con un 8.

Festeggia anche la Lombardia, che porta a casa vincite per complessivi 59mila euro. Il premio più alto arriva a Pavia con 20mila euro grazie a un 9; seguono i 18mila euro vinti a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese, con un 6 Doppio Oro. A Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, sono stati invece centrati due premi da 11mila e 10mila euro, rispettivamente con un 5 e un 4.

Da segnalare inoltre la vincita realizzata nelle Marche, dove a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, un 7 Oro regala 25mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 20,9 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 1,6 miliardi di euro.

 

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