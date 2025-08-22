10&Lotto: a Riva del Garda (TN) realizzata vincita da 50mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì 21 agosto premia Riva del Garda, in provincia di Trento, dove è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un “nove” Oro.
La fortuna sorrinde anche all’Emilia-Romagna con due premi significativi: a Granarolo dell’Emilia, inprovincia di Bologna, un altro “nove” Oro frutta 50mila euro, mentre a Bondeno, in provincia di Ferrara, vengono vinti 6.250 euro con un “sei”.
Doppietta anche in Lombardia: a Pavia arriva una vincita da 30mila euro grazie a un “sette” Doppio Oro, mentre a Milano si festeggiano 15mila euro.
Premi per la Calabria, a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, un “sette” Doppio Oro vale 20mila euro, mentre a Catanzaro un “otto” regala 10mila euro.
Nel complesso, il concorso del 10&Lotto, ha distribuito premi per 19,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2,5 miliardi di euro.