10&Lotto: a Pescara e in provincia di Gorizia premi per 50mila euro ciascuno

03 Settembre 2025 - 11:46
Le vincite più alte dell’ultimo concorso del 10&Lotto arrivano a Pescara e a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro
Le vincite più alte dell’ultimo concorso del 10&Lotto arrivano a Pescara e a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno.
In Lombardia si registrno tre premi con Garzeno, in provincia di Como, dove un fortunato giocatore ha vinto 10mila euro grazie a un 8, seguito da due vincite a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con un 3 Oro da 8mila euro e un 2 Oro da 7mila euro.
Premi importanti anche in Calabria, con Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, che festeggia un 6 Oro da 11.250 euro, mentre a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 8mila euro con un 6.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale complessivo da inizio anno a 2,6 miliardi di euro.
PressGiochi