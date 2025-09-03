Newsletter

03 Settembre 2025 - 11:46

Press Giochi

10&Lotto: a Pescara e in provincia di Gorizia premi per 50mila euro ciascuno

Le vincite più alte dell’ultimo concorso del 10&Lotto arrivano a Pescara e a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro

03 Settembre 2025

Le vincite più alte dell’ultimo concorso del 10&Lotto arrivano a Pescara e a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno.

In Lombardia si registrno tre premi con Garzeno, in provincia di Como, dove un fortunato giocatore ha vinto 10mila euro grazie a un 8, seguito da due vincite a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con un 3 Oro da 8mila euro e un 2 Oro da 7mila euro.

Premi importanti anche in Calabria, con Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, che festeggia un 6 Oro da 11.250 euro, mentre a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 8mila euro con un 6.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale complessivo da inizio anno a 2,6 miliardi di euro.

