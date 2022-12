10&Lotto: a Paderno Dugnano (MI) vinti 20mila euro

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 20 dicembre, a Paderno Dugnano (MI) vinti 20mila euro grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro, seguita da Cefalu’, in provincia di Palermo, che festeggia un ‘sette’ Doppio Oro che vale 15mila euro.

Doppia vincita messa a segno per il Lazio dove si festeggiano i 10mila euro andati a Cassino, in provincia di Frosinone, grazie ad un ‘sette’ Oro, mentre Riano, in provincia di Roma viene premiata con un ‘tre’ Doppio Oro che vale oltre 7mila euro. Da segnalare anche una doppia vincita per l’ Emilia Romagna, la piu’ alta a Forlì con un ‘sei’ da 10mila euro, l’altra a Bologna con un ‘quattro’ Doppio Oro da 8mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 31,1 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3,6 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi